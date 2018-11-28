Зінченко допоміг "Манчестер Сіті" вийти в плей-оф Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Суперники донецького "Шахтаря" по групі F Ліги чемпіонів французький "Ліон" та англійський "Манчестер Сіті" провели очний поєдинок у Франції, передає УНН.
Головні події баталії відбулися по перерві. "Ткачі" двічі виходили вперед після дублю Максвелла Корне, однак недовго втримували лідируючі позиції. "Міщани" звели гру внічию завдяки ударам головою Лапорта та Серхіо Агуеро – 2:2.
Примітно, що повний поєдинок на позиції лівого захисника провів гравець збірної України Олександр Зінченко.
Зауважимо, що "Манчестер Сіті" набрав 10 очок і гарантував собі вихід до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. "Ліон" з 7-ма балами тільки в останньому турі у грі з "Шахтарем" вирішить володаря другої путівки від квартету.
Нагадаємо, "Манчестер Сіті" Зінченка розгромив клуб Ярмоленка.