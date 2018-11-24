"Манчестер Сіті" Зінченка розгромив клуб Ярмоленка

Лідер чемпіонату підтвердив свій статус і вже у першій половині зробив заділ в три м’ячі. Давид Сільва самісінький замкнув простріл на ближній стійці від партнера. На 19 хвилині захист “молотобійників” не зміг нічого поробити проти тривіального зміщення вліво у штрафній, та прострілу Сане на вільного Стерлінга. Вже сам Сане став автором третього голу, коли з ближньої дистанції засмутив Фабьянскі — 0:3.

Четвертий м’яч у сітку лондонців залетів у дотиковий час зустрічі — автор голу Сане (0:4).

Примітно, що Зінченко увесь поєдинок просидів на лаві для запасних, а Ярмоленко пропускає довгий період у зв’язку з травмою.