"Манчестер Сити" Зинченко разгромил клуб Ярмоленко
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Английской Премьер-лиге состоялось украинское дерби — команда Андрея Ярмоленко “Вест Хэм” дома принимала “Манчестер Сити” Александра Зинченко, сообщает корреспондент УНН.
Лидер чемпионата подтвердил свой статус и уже в первой половине сделал задел в три мяча. Давид Сильва самый замкнул прострел на ближней штанге от партнера. На 19 минуте защита “молотобойцев” не смог ничего поделать против тривиального смещения влево в штрафной, и прострела Сане на свободного Стерлинга. Уже сам Сане стал автором третьего гола, когда с ближней дистанции огорчил Фабьянски — 0:3.
Четвертый мяч в сетку лондонцев залетел в осязательный время встречи — автор гола Сане (0:4).
Примечательно, что Зинченко весь поединок просидел на скамейке запасных, а Ярмоленко пропускает долгий период в связи с травмой.