Зимний шторм "Джейден" в США: объявлено чрезвычайное положение
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. В США бушует зимний шторм "Джейден", в результате чего погибли по меньшей мере три человека, в ряде штатов отменили авиаперелеты, закрыли школы и объявили чрезвычайное положение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Weather Channel .
Шторм обрушился на южные и восточные штаты и заставил закрыть все государственные учреждения, более чем в 25 аэропортах отменили перелеты.
В результате ДТП на обледеневших участках дороги погибли два человека, еще один умер под колесами снегоочистительной машины. Вследствие других дорожных происшествий получили ранения семь человек.
РанееУНН сообщал, что столицу США в округе Колумбия и прилегающие штаты накрыла сильная снежная буря.