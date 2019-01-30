Зимовий шторм "Джейден" у США: оголошено надзвичайний стан
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. У США бушує зимовий шторм "Джейден", внаслідок чого загинули щонайменше троє людей, у низці штатів скасували авіаперельоти, закрили школи та оголосили надзвичайний стан. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Weather Channel.
Шторм насунувся на південні та східні штати та змусив зачинити всі державні установи, більше ніж у 25 аеропортах скасували перельоти.
Внаслідок ДТП на скрижанілих ділянках дороги загинули двоє людей, ще одна людина померла під колесами снігоочищувальної машини. Внаслідок інших дорожніх пригод дістали поранень семеро осіб.
Раніше УНН повідомляв, що столицю США в окрузі Колумбія та прилеглі штати накрила сильна снігова буря.