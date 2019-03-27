Зидан назвал главную трансферную цель "Реала"

Испанское издание утверждает, что тренер “галактикос” обнаружил намерение видеть форварда “Ливерпуля” в составе своего клуба уже следующим летом. Также, тренер заявил руководству, что этот трансфер должен стать приоритетным.

Примечательно, “Marca” информирует о том, что “мерсисайдцы” не станут отпускать одного из лидеров команды дешевле, чем Филиппа Коутиньо в “Барселону” (150 млн. евро).

Добавим, в сезоне 2018-19 годов Мане провел за “Ливерпуль” 38 матчей, забил 20 голов и отдал 4 результативные пасы.