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Зідан назвав головну трансферну ціль "Реала"

Київ • УНН

 • 14305 перегляди

КИЇВ. 27 березня. УНН. Нападник "Ліверпуля" Садіо Мане потрапив до списку найбажаніших трансферних цілей головного тренера мадридського "Реала" Зінедіна Зідана, повідомляє УНН з посиланням на іспанську Marca.

Зідан назвав головну трансферну ціль "Реала"

Іспанське видання стверджує, що тренер "галактікос" виявив намір бачити форварда "Ліверпуля" в складі свого клубу вже наступного літа. Також, тренер заявив керівництву, що цей трансфер повинен стати пріоритетним.

Примітно, "Marca" інформує про те, що "мерсисайдці" не стануть відпускати одного з лідерів команди дешевше, ніж Філіпа Коутіньйо в "Барселону" (150 млн. євро).

Додамо, у сезоні 2018-19 років Мане провів за "Ліверпуль" 38 матчів, забив 20 голів і віддав 4 результативні паси.

Українські Національні Новини

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