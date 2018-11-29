Со снятой с мели баржи выгрузили все сигареты
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Из трюма снятой с мели в Черном море баржи "Параллель" выгрузили все контрабандные сигареты. Об этом УНН сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
"Насколько нам известно, сигареты выгрузили. Пограничники обеспечивали охрану. Сейчас груз перемещен в один из складов, где состоится пересчет. Но к нему пограничники уже не будут иметь отношения", - сказали в ГПСУ.
Как сообщал УНН, в Черном море спасли экипаж буксира, который получил повреждение корпуса. На барже нашли пачки сигарет иностранного происхождения Marshal, Ashima, Stix.
В ГПСУ объяснили, что судно осуществляло внутренний рейс из Голой Пристани в Скадовск, поэтому не нуждалось в таможенно-пограничном оформлении груза.
По данному факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 201 (контрабанда) УК Украины.