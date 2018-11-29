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Зі знятої з мілини баржі вивантажили всі сигарети

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Зі трюму знятої з мілини у Чорному морі баржі "Паралель" вивантажили всі контрабандні сигарети. Про це УНН повідомили у Державній прикордонні службі України.

"Наскільки нам відомо, сигарети вивантажили. Прикордонники забезпечували охорону. Зараз вантаж переміщено до одного із складів, де відбудеться перерахунок. Але до нього прикордонники вже не матимуть стосунку", - сказали у ДПСУ.

Як повідомляв УНН, у Чорному морі врятували екіпаж буксиру, який зазнав пошкодження корпусу. На баржі знайшли пачки цигарок іноземного походження Marshal, Ashima, Stix.

У ДПСУ пояснили, що судно здійснювало внутрішній рейс із Голої Пристані до Скадовська, тому не потребувало митно-прикордонного оформлення вантажу.

За цим фактом розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 201 (контрабанда) КК України.

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