Зі знятої з мілини баржі вивантажили всі сигарети
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Зі трюму знятої з мілини у Чорному морі баржі "Паралель" вивантажили всі контрабандні сигарети. Про це УНН повідомили у Державній прикордонні службі України.
"Наскільки нам відомо, сигарети вивантажили. Прикордонники забезпечували охорону. Зараз вантаж переміщено до одного із складів, де відбудеться перерахунок. Але до нього прикордонники вже не матимуть стосунку", - сказали у ДПСУ.
Як повідомляв УНН, у Чорному морі врятували екіпаж буксиру, який зазнав пошкодження корпусу. На баржі знайшли пачки цигарок іноземного походження Marshal, Ashima, Stix.
У ДПСУ пояснили, що судно здійснювало внутрішній рейс із Голої Пристані до Скадовська, тому не потребувало митно-прикордонного оформлення вантажу.
За цим фактом розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 201 (контрабанда) КК України.