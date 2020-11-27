Из столичного Глобуса в "черную пятницу" эвакуировали 2 тыс. человек из-за угрозы взрыва
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Киеве из торгового центра "Глобус" были эвакуированы две тысячи человек из-за возможной угрозы взрыва, сообщили УНН в пресс-службе местной полиции.
"Из Глобуса эвакуировали две тысячи людей, все обследовали и ничего не обнаружили", - сообщили в полиции.
Добавим, что сегодня, 27 ноября, день наибольших скидок - "черная пятница".
Напомним, парламентарии приняли за основу законопроект об усилении ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан.