Зі столичного Глобусу у “чорну п’ятницю” евакуювали 2 тис. людей через загрозу вибуху
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. У Києві з торгового центру “Глобус” було евакуйовано дві тисячі людей через можливу загрозу вибуху, повідомили УНН в пресслужбу місцевої поліції.
“З Глобусу евакуювали дві тисячі людей, все обстежили і нічого не виявили”, — повідомили у поліції.
Додамо, що сьогодні, 27 листопада, день найбільших знижок — “чорна п’ятниця”.
Нагадаємо, парламентарі ухвалили за основу законопроект про посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян.