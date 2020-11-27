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Зі столичного Глобусу у “чорну п’ятницю” евакуювали 2 тис. людей через загрозу вибуху

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. У Києві з торгового центру “Глобус” було евакуйовано дві тисячі людей через можливу загрозу вибуху, повідомили УНН в пресслужбу місцевої поліції.

“З Глобусу евакуювали дві тисячі людей, все обстежили і нічого не виявили”, — повідомили у поліції.

Додамо, що сьогодні, 27 листопада, день найбільших знижок — “чорна п’ятниця”.

Нагадаємо, парламентарі ухвалили за основу законопроект про посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян.

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