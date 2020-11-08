Жванецкого похоронят в Москве без проведения церемонии прощания

"Михаила Жванецкого похоронят в понедельник в Москве, но из-за пандемии коронавируса церемония будет закрытой, а церемонии прощания не будет вовсе", - сообщил Сташкевич.

Напомним, Михаил Жванецкий умер 6 ноября в Москве.

Как сообщалось ранее в УНН, в Одессе объявили траур из-за смерти Жванецкого.