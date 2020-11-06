В Одесі оголошено жалобу через смерть Жванецького

"У зв'язку зі смертю видатного одесита, який прославив Одесу на весь світ, Почесного громадянина Одеси, народного артиста України, президента Всесвітнього клубу одеситів, письменника-сатирика Михайла Михайловича Жванецького, 7 листопада 2020 року в Одесі оголошено днем жалоби. Відповідне розпорядження підписав Одеський міський голова Геннадій Труханов", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на згадку про видатного одесита Михайла Жванецького на будівлях його рідного міста Одеси будуть приспущені прапори з траурними стрічками.

Нагадаємо, помер відомий письменник-сатирик, гуморист Михайло Жванецький.