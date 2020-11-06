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В Одесі оголошено жалобу через смерть Жванецького

В Одесі оголошено жалобу через смерть Жванецького

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. В Одесі 7 листопада оголошено днем жалоби через смерть відомого письменника-сатирика, гумориста Михайла Жванецького. Про це УНН повідомляє з посилання на пресслужбу Одеської міської ради.

"У зв'язку зі смертю видатного одесита, який прославив Одесу на весь світ, Почесного громадянина Одеси, народного артиста України, президента Всесвітнього клубу одеситів, письменника-сатирика Михайла Михайловича Жванецького, 7 листопада 2020 року в Одесі оголошено днем жалоби. Відповідне розпорядження підписав Одеський міський голова Геннадій Труханов", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на згадку про видатного одесита Михайла Жванецького на будівлях його рідного міста Одеси будуть приспущені прапори з траурними стрічками.

Нагадаємо, помер відомий письменник-сатирик, гуморист Михайло Жванецький.

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