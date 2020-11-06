В Одессе объявлен траур из-за смерти Жванецкого
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. В Одессе 7 ноября объявлено днем траура из-за смерти известного писателя-сатирика, юмориста Михаила Жванецкого. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Одесского городского совета.
"В связи со смертью выдающегося одессита, который прославил Одессу на весь мир, Почетного гражданина Одессы, народного артиста Украины, президента Всемирного клуба одесситов, писателя-сатирика Михаила Михайловича Жванецкого, 7 ноября 2020 года в Одессе объявлено днем траура. Соответствующее распоряжение подписал Одесский городской голова Геннадий Труханов", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в память о выдающемся одессите Михаиле Жванецком на зданиях его родного города Одессы будут приспущены флаги с траурными лентами.
Напомним, умер известный писатель-сатирик, юморист Михаил Жванецкий.