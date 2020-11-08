Жванецького поховають у Москві без проведення церемонії прощання
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Відомого письменника-сатирика, гумориста Михайла Жванецького поховають у понеділок у Москві без проведення церемонії прощання. Про це повідомив представник письменника Олег Сташкевич, передає "Радіо Свобода", інформує УНН.
"Михайла Жванецького поховають у понеділок у Москві, але через пандемію коронавірусу церемонія буде закритою, а церемонії прощання не буде зовсім", - повідомив Сташкевич.
Нагадаємо, Михайло Жванецький помер 6 листопада у Москві.
Як повідомлялося раніше в УНН, в Одесі оголосили жалобу через смерть Жванецького.