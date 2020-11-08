Жванецького поховають у Москві без проведення церемонії прощання

"Михайла Жванецького поховають у понеділок у Москві, але через пандемію коронавірусу церемонія буде закритою, а церемонії прощання не буде зовсім", - повідомив Сташкевич.

Нагадаємо, Михайло Жванецький помер 6 листопада у Москві.

Як повідомлялося раніше в УНН, в Одесі оголосили жалобу через смерть Жванецького.