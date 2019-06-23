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Журналисту во время Марша равенства попали яйцом в глаз

Киев • УНН

 • 20509 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. В Киеве во время Марша равенства журналисту яйцом попали в глаз. Об этом сообщили в пресс-центре KyivPride2019.

Журналисту во время Марша равенства попали яйцом в глаз

"Во время Марша журналисту Владиславу Головко яйцом попали в глаз. Медицинская помощь была оказана сразу же", - говорится в сообщении.

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Кроме того, организаторы призвали всех участников и участниц немедленно обращаться в полицию и сообщать о случаях физического насилия и преследования.

Напомним, несмотря на взрыв и столкновения на Марше равенства нет пострадавших.

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