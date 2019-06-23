Попри вибух та сутички на Марші рівності нема постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. На столичному Марші рівності попри сутички, станом на 10:30, немає постраждалих. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації поліції Києва.
“За попередньою інформацією, постраждалих немає”, — повідомила співрозмовниця.
Зазначимо, тільки-но розпочався Марш рівності, як противники заходу кинулись переймати колони. Поліція відтіснила противників, але один із чоловіків спробував напасти на учасників Маршу. Нападника було затримано.
Як передає кореспондент УНН, безпосередньо поруч з колоною учасників Маршу пролунав вибух.
У поліції зазначили також, що по закінченні заходу керівники правоохоронних органів проведуть брифінг.
Раніше з’явилась інформація про те, що поліцейські затримали дев’ять осіб, які готували провокації на Марші рівності.
Нагадаємо, акції в рамках “КиївПрайду” розпочалися 16 червня і закінчиться 23 червня у Києві Маршем рівності.