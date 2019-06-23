Несмотря на взрыв и столкновения на Марше равенства нет пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. На столичном Марше равенства несмотря на столкновения, по состоянию на 10:30, нет пострадавших. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.
"По предварительной информации, пострадавших нет", - сообщила собеседница.
Отметим, только начался Марш равенства, как противники мероприятия бросились перенимать колонны. Полиция оттеснила противников, но один из мужчин попытался напасть на участников Марша. Нападавший был задержан.
Как передает корреспондент УНН, непосредственно рядом с колонной участников Марша прогремел взрыв.
В полиции отметили также, что по окончании мероприятия руководители правоохранительных органов проведут брифинг.
Ранее появилась информация о том, что полицейские задержали девять человек, которые готовили провокации на Марше равенства.
Напомним, акции в рамках "КиевПрайд" начались 16 июня и закончится 23 июня в Киеве Маршем равенства.