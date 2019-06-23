Посли, військові, євродепутатка: хто прийшов на київський Марш рівності
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Сьогодні у Києві відбувся Марш рівності на підтримку ЛГБТ-спільноти. Участь у ньому взяли щонайменше 3 тис. осіб, серед яких - посли, евродепутати та члени міжнародних організацій, передає УНН.
Так, першою про “дипломатичну тусовку” написала у Twitter Посол Великої Британії Джудіт Гоф.
“Знайшла декілька послів на KyivPride. Чудово бачити Канаду, Швецію, Норвегію, США, Фінляндію, Німеччину та інших!”, — зазначила вона, доклавши спільне фото з дипломатами.
Світлинами із заходу поділилось і канадійське посольство.
“Гордісна канадська Делегація на чолі з послом Романом Ващуком на КиївПрайді сьогодні приєдналася до 8 тисяч прихильників рівних прав для всіх”, — написали в посольстві.
Похизувалась фотографіями з Маршу і німецька делегація.
“Під гаслом „Свобода. Єдність. Боротьба“ цьогорічного КиївПрайд сьогодні знов тисячі людей вийшли на вулиці й вимагали припинення дискримінації та права на вільний розвиток особистості. Посольство Німеччини теж брало участь. Велика подяка організаторам та зокрема поліції”, — зазначили в посольстві.
Не залишилась осторонь і євро депутат та друг України Ребекка Гармс. Долучились до заходу і міжнародні організації, такі як Amnesty International, ООН, ЮНІСЕФ та багато інших.
Також вперше в параді взяла участь колона у складі українських військових. З мережі за заходами слідкує Bellingcat та охороняє учасників акцій від радикалів.
Нагадаємо, акції в рамках “КиївПрайду” розпочалися 16 червня і закінчаться 23 червня у Києві Маршем рівності.