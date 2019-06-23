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Послы, военные, евродепутатка: кто пришел на киевский Марш равенства

Киев • УНН

 • 11930 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. Сегодня в Киеве состоялся Марш равенства в поддержку ЛГБТ-сообщества. Участие в нем приняли не менее 3 тыс. человек, среди которых - послы, евродепутат и члены международных организаций, передает УНН.

Послы, военные, евродепутатка: кто пришел на киевский Марш равенства

Так, первой о "дипломатической тусовке" написала в Twitter посол Великобритании Джудит Гоф.

"Нашла несколько послов на KyivPride. Прекрасно видеть Канаду, Швецию, Норвегию, США, Финляндию, Германию и другие!" - отметила она, приложив совместное фото с дипломатами.

Фотографиями с мероприятия поделилось и канадское посольство.

"Гордая канадская делегация во главе с послом Романом Ващуком на КиевПрайд сегодня присоединилась к 8000 сторонников равных прав для всех", - написали в посольстве.

Похвасталась фотографиями с Марша и немецкая делегация.

"Под лозунгом "Свобода. Единство. Борьба" нынешнего КиевПрайд сегодня вновь тысячи людей вышли на улицы и требовали прекращения дискриминации и права на свободное развитие личности. Посольство Германии тоже участвовало. Большое спасибо организаторам и в частности полиции", - отметили в посольстве.

Не осталась в стороне и евродепутат и друг Украины Ребекка Хармс. Присоединились к мероприятию и международные организации, такие как Amnesty International, ООН, ЮНИСЕФ и многие другие.

Также впервые в параде приняла участие колонна в составе украинских военных. Из сети за мероприятиями следит Bellingcat и охраняет участников акций от радикалов.

Напомним, акции в рамках "КиевПрайд" начались 16 июня и закончатся 23 июня в Киеве Маршем равенства.

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