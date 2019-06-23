Журналісту під час Маршу рівності влучили яйцем в око
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. У Києві під час Маршу рівності журналісту яйцем влучили в око. Про це повідомили у прес-центрі KyivPride2019.
"Під час Маршу журналісту Владиславу Головку яйцем потрапили в око. Медична допомога була надана одразу ж", - йдеться у повідомленні.
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Крім того, організатори закликали всіх учасників та учасниць негайно звертатися у поліцію та повідомляти про випадки фізичного насилля та переслідування.
Нагадаємо, попри вибух та сутички на Марші рівності нема постраждалих.