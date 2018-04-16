Журналисты обвинили Князева в превышении служебных полномочий
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Приказ о назначении Вадима Матвийчука на должность заместителя начальника ГУ Нацполиции в Днепропетровской области подписал лично глава НПУ Сергей Князев, что, по данным издания “Комментарии”, является грубыми нарушением ЗУ “О Национальной полиции”, передает УНН.
Отмечается, что во время назначения В.Матвийчука была нарушена процедура, поскольку принятие подобных кадровых решений находится в компетенции руководителя территориального органа. Это, в частности, предусмотрено, ст.15 ЗУ “О Национальной полиции”.
“В данной ситуации территориальным органом является Главное управление Национальной полиции в Днепропетровской области. Исходя из этого, приказ о назначении Матвийчука, согласно закону, должен был подписать Виталий Глуховеря, начальник областной полиции”, — сообщает издание.
Напомним, как писал УНН, в НПУ огласили конкурс на должность руководителя нового подразделения, которое должно заниматься борьбой с ОПГ. Соответствующий Департамент стратегических разработок создан взамен расформированному ранее ГУБОПу.
Создание этого Департамента эксперты называют “реанимацией ГУБОП под новой вывеской” и не верят в его успехи.
Среди претендентов на руководителя “нового ГУБОПа” СМИ называют фамилию действующего зама С.Князева — В.Аброськина.
При этом, по мнению В.Вовка, новосозданный Департамент возглавит “тот, кто даст клятву верности власти”.
Отметим, что сегодня в Украине, по мнению ряда экспертов, наблюдается всплеск организованной преступности. Согласно оценкам В.Кура, ситуация нынче даже хуже, чем в “лихие 90-ые”. Курирует уголовную полицию в Украине В.Аброськин, который был назначен на соответствующую должность в 2017 году.