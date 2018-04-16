Журналісти звинуватили Князєва в перевищенні службових повноважень
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Наказ про призначення Вадима Матвійчука на посаду заступника начальника ГУ Нацполіціі в Дніпропетровській області підписав особисто голова НПУ Сергій Князєв, що, за даними видання "Коментарі", є грубими порушенням ЗУ "Про Національну поліцію", передає УНН.
Відзначається, що під час призначення В.Матвійчука була порушена процедура, оскільки прийняття подібних кадрових рішень перебуває в компетенції керівника територіального органу. Це, зокрема, передбачено, ст.15 ЗУ "Про Національну поліцію".
"У даній ситуації територіальним органом є Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області. Виходячи з цього, наказ про призначення Матвійчука, відповідно до закону, повинен був підписати Віталій Глуховеря, начальник обласної поліції", - повідомляє видання.
Нагадаємо, як писав УНН, в НПУ оголосили конкурс на посаду керівника нового підрозділу, яке повинно займатися боротьбою з ОЗУ. Відповідний Департамент стратегічних розробок створений замість розформованих раніше ГУБОЗ.
Створення цього Департаменту експерти називають "реанімацією ГУБОЗ під новою вивіскою" і не вірять в його успіхи.
Серед претендентів на керівника "нового ГУБОЗу" ЗМІ називають прізвище чинного заступника С.Князєва - В.Аброськіна.
При цьому, на думку В.Вовка, новостворений Департамент очолить "той, хто дасть клятву вірності влади".
Відзначимо, що сьогодні в Україні, на думку низки експертів, спостерігається сплеск організованої злочинності. Згідно з оцінками В.Кура, ситуація нині навіть гірша, ніж в "лихі 90-ті". Курирує кримінальну поліцію в Україні В.Аброськін, який був призначений на відповідну посаду в 2017 році.