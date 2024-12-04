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Журналисты Guardian и Observer бастуют в знак протеста против возможной продажи воскресного издания

Журналисты Guardian и Observer бастуют в знак протеста против возможной продажи воскресного издания

Киев  •  УНН

 • 6074 просмотра

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500 журналистов The Guardian и The Observer начали 48-часовую забастовку из-за возможной продажи Observer компании Tortoise Media. Работники выступают против разделения двух изданий, существующих вместе с 1791 года.

Scott Trust рассматривает возможность продажи The Observer компании Tortoise Media. Журналисты The Guardian и The Observer начали 48-часовую забастовку.

Передает УНН со ссылкой на Variety и Sky News.

Журналисты The Guardian и The Observer начали 48-часовую забастовку в знак протеста против предложенной продажи старейшей в мире воскресной газеты. 

Ранее в этом году стало известно, что Scott Trust рассматривает возможность продажи The Observer относительно молодой компании Tortoise Media, которую основал в 2019 году редактор Джеймс Гардинг как платформу для длинных журналистских статей и подкастов.

Многолетний редактор The Observer Пол Вебстер, который ушел на пенсию в прошлом месяце, также раскритиковал продажу, заявив, что она «нанесет серьезный ущерб репутации Scott Trust.

Справка

The Observer - сестринская газета The Guardian, которая выходит еженедельно по воскресеньям. Впервые опубликованная в 1791 году, сейчас над ней работает около 70 журналистов, а также выходят приложения к газете, такие как The Observer Magazine и The Observer Food Monthly.

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Сообщается, что 500 журналистов компании проголосовали за забастовку. 

Профсоюз заявил, что новая забастовка совпадает по времени с празднованием 233-й годовщины со дня первого выхода газеты The Observer в 1791 году.

Подробности событий от Sky News

В понедельник Sky News сообщила, что получила служебную записку, направленную сотрудникам Guardian Media Group генеральным директором Анной Бейтсон, в которой излагается пересмотренный пакет мер, призванный успокоить журналистов, возмущенных предложениями.

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Во вторник стало известно, что Оле Якоб Сунде, глава материнской компании The Guardian, Scott Trust, настаивал на том, что она останется совладельцем The Observer, если сделка состоится.

Сотрудники выставили пикет возле лондонской штаб-квартиры газет.

Журналисты заявили, что в последние месяцы наблюдалось «огромное количество неопределенности», и они считают, что «эти две большие газеты должны быть вместе».

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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