Финская авиакомпания отменяет почти 300 рейсов в декабре из-за забастовки пилотов
Киев • УНН
Финская авиакомпания Finnair отменяет около 300 рейсов из-за забастовки пилотов 9 и 13 декабря. Забастовка повлияет на планы 33 тысяч пассажиров в рождественский период.
Финская авиакомпания Finnair объявила, что вынуждена отменить почти 300 рейсов в декабре из-за акции протеста Профсоюза пилотов Финляндии (SLL). Об этом сообщает Yle, пишет УНН.
Детали
В рамках забастовки пилоты не будут выполнять полеты 9 и 13 декабря.
По оценкам перевозчика, последствия коснутся около 33 тысяч клиентов Finnair.
Нам очень жаль, что профсоюз пошел на акцию протеста вместо переговоров, что повлияет на планы тысяч наших клиентов во время рождественского сезона,
По его словам, перевозчик делает все возможное, чтобы помочь клиентам, например, предлагает им альтернативные рейсы, если это возможно.
Напомним
Профсоюз Boeing утвердил новое трудовое соглашение, завершив 7-недельную забастовку 33000 работников. Соглашение предусматривает повышение зарплаты на 38% в течение четырех лет.