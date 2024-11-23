Финская авиакомпания отменяет почти 300 рейсов в декабре из-за забастовки пилотов

Финская авиакомпания Finnair объявила, что вынуждена отменить почти 300 рейсов в декабре из-за акции протеста Профсоюза пилотов Финляндии (SLL). Об этом сообщает Yle, пишет УНН.

Детали

В рамках забастовки пилоты не будут выполнять полеты 9 и 13 декабря.

По оценкам перевозчика, последствия коснутся около 33 тысяч клиентов Finnair.

Нам очень жаль, что профсоюз пошел на акцию протеста вместо переговоров, что повлияет на планы тысяч наших клиентов во время рождественского сезона,