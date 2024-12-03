Демонстрации в Грузии, данные МВД: в Тбилиси 34 участников акции протеста задержаны, среди полицейских - 12 пострадавших
Киев • УНН
МВД Грузии сообщило о 34 задержанных и 12 пострадавших правоохранителях во время акций протеста в Тбилиси. За 5 дней в медучреждения доставили 147 пострадавших, один протестующий в критическом состоянии.
О точном количестве пострадавших среди участников акций не сообщают: предположительно-несколько десятков человек. ""Часть из них остается в больнице", согласно информации Минздрава Грузии о том, что некоторым протестующим помощь была оказана на месте. один из участников находится в критическом состоянии.
Передает УНН со ссылкой на общественную телерадиокомпания Грузии и NewsGeorgia.
МВД Грузии сообщило о 34 задержанных на акции протеста в Тбилиси. пострадали 12 правоохранителей.
Количество пострадавших участников акций не сообщают. Предположительно, их несколько десятков. Один из участников находится в критическом состоянии - 22-летнему мужчине в глаз попала газовая капсула, поврежден мозг. Несколько часов длилась операция. По словам родственников, врачи пока не дают никаких прогнозов.
Поступила информация от Министерства здравоохранения Грузии, передает ТГ-канал NewsGeorgia:
Указывается, что" быстрыми " с места проведения акции ночью было госпитализировано 26 человек, из них трое - сотрудники МВД. Часть пострадавших остается в больнице, их жизни ничего не угрожает, утверждает Минздрав Грузии.
Всего, по данным ведомства, за последние 5 дней в медучреждения доставили 147 пострадавших. Это только случаи госпитализации из скорых.
Обнародованная статистика не учитывает лиц, которые обращались в больницы самостоятельно.
Напомним
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о недействительности парламентских выборов 26 октября из-за массовых нарушений.
после официальных итогов выборов, по которым правящая партия "Грузинская мечта" получила абсолютное большинство мест в парламенте, начались протесты.
Протесты в Грузии продолжаются на фоне политического кризиса, вызванного решением правительственной партии "Грузинская мечта" приостановить процесс евроинтеграции.