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Демонстрации в Грузии, данные МВД: в Тбилиси 34 участников акции протеста задержаны, среди полицейских - 12 пострадавших

Демонстрации в Грузии, данные МВД: в Тбилиси 34 участников акции протеста задержаны, среди полицейских - 12 пострадавших

Киев  •  УНН

 • 6563 просмотра

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МВД Грузии сообщило о 34 задержанных и 12 пострадавших правоохранителях во время акций протеста в Тбилиси. За 5 дней в медучреждения доставили 147 пострадавших, один протестующий в критическом состоянии.

О точном количестве пострадавших среди участников акций не сообщают: предположительно-несколько десятков человек. ""Часть из них остается в больнице", согласно информации Минздрава Грузии о том, что некоторым протестующим помощь была оказана на месте. один из участников находится в критическом состоянии.

Передает УНН со ссылкой на общественную телерадиокомпания Грузии и NewsGeorgia.

МВД Грузии сообщило о 34 задержанных на акции протеста в Тбилиси. пострадали 12 правоохранителей.

Количество пострадавших участников акций не сообщают. Предположительно, их несколько десятков. Один из участников находится в критическом состоянии - 22-летнему мужчине в глаз попала газовая капсула, поврежден мозг. Несколько часов длилась операция. По словам родственников, врачи пока не дают никаких прогнозов.

Поступила информация от Министерства здравоохранения Грузии, передает ТГ-канал NewsGeorgia:

Указывается, что" быстрыми " с места проведения акции ночью было госпитализировано 26 человек, из них трое - сотрудники МВД. Часть пострадавших остается в больнице, их жизни ничего не угрожает, утверждает Минздрав Грузии.

Всего, по данным ведомства, за последние 5 дней в медучреждения доставили 147 пострадавших. Это только случаи госпитализации из скорых.

Обнародованная статистика не учитывает лиц, которые обращались в больницы самостоятельно.

Напомним

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о недействительности парламентских выборов 26 октября из-за массовых нарушений.

после официальных итогов выборов, по которым правящая партия "Грузинская мечта" получила абсолютное большинство мест в парламенте, начались протесты.

Протесты в Грузии продолжаются на фоне политического кризиса, вызванного решением правительственной партии "Грузинская мечта" приостановить процесс евроинтеграции.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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salome-zurabichviliСаломе Зурабишвили
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