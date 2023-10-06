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Жестоко избил парня, который сжег Коран: сыну кадырова выдали звание "героя чечни"

Киев • УНН

 • 578286 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. Сыну главы чечни адаму кадырову, избившему в СИЗО обвиняемого в сожжении Корана волгоградца Никиту Журавля, присвоили звание "героя чеченской республики". Об этом сообщил депутат госдумы рф адам делимханов, передает УНН.

Детали

Делимханов назвал адама кадырова «ярким примером исключительно грамотного, всесторонне образованного и целеустремленного молодого человека».

«С самых юных лет он проявлял лидерские и организаторские качества, всегда стремился к своему развитию и никогда не тратил время впустую», — пишет делимханов.

Особых успехов, по словам депутата, адам кадыров достиг в спорте, «одержав ряд ярких и неоспоримых побед в рамках престижных турниров по смешанным единоборствам».

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