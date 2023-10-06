Жорстоко побив хлопця, який спалив Коран: синові кадирова видали звання "героя чечні"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Синові глави чечні адаму кадирову, який побив у СІЗО обвинуваченого у спаленні Корану волгоградця Микиту Журавля, присвоїли звання "героя чеченської республіки". Про це повідомив депутат держдуми рф адам деліхманов, передає УНН.
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делімханов назвав адама кадирова «яскравим прикладом виключно грамотної, всебічно освіченої та цілеспрямованої молодої людини».
«З наймолодших років він виявляв лідерські та організаторські якості, завжди прагнув свого розвитку і ніколи не витрачав час даремно», — пише делімханов.
Особливих успіхів, за словами депутата, адам кадиров досяг у спорті, «здобувши низку яскравих та беззаперечних перемог у рамках престижних турнірів зі змішаних єдиноборств».
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