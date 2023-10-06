Жорстоко побив хлопця, який спалив Коран: синові кадирова видали звання "героя чечні"

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делімханов назвав адама кадирова «яскравим прикладом виключно грамотної, всебічно освіченої та цілеспрямованої молодої людини».

«З наймолодших років він виявляв лідерські та організаторські якості, завжди прагнув свого розвитку і ніколи не витрачав час даремно», — пише делімханов.

Особливих успіхів, за словами депутата, адам кадиров досяг у спорті, «здобувши низку яскравих та беззаперечних перемог у рамках престижних турнірів зі змішаних єдиноборств».

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