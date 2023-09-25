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Син кадирова жорстоко побив хлопця, який спалив Коран: рамзан кадиров відреагував

Київ • УНН

 • 470119 перегляди

КИЇВ. 26 вересня. УНН. Мережею поширилось відео з фактом побиття адамом кадировим спалювача Священного Корану Микити Журавеля, нібито посібника спецслужб України. На що сам рамзан кадиров відреагував, зазначивши, що “побив і правильно зробив”. Про це пише УНН з посиланням на Telegram ватажка кадирівців.

Цитата 

“Побив та правильно зробив. Більше того, я вважаю, що той, хто посягнув на будь-яке Святе Письмо, в тому числі демонстративно спалює його, який образив цим десятки мільйонів громадян нашої великої країни, повинен понести суворе покарання.

Без перебільшення, так, я пишаюся вчинком адама. Його завжди відрізняло бажання рости не серед однолітків, а серед старших, завдяки чому у нього формуються дорослі ідеали честі, гідності та захисту своєї релігії. Поважаю його вибір”, - написав кадиров. 

Деталі

Також ватажок “ахмату” зіслався на законодавство рф, яке захищає Писання. 

“Релігійні цінності громадян країни охороняються державою найвищому рівні. І це не відібрати провокаторам!” - зауважив кадиров. 

Він вважає подібні вчинки зазіхання на святе низькими та притаманними лише “людям цинічним, аморальним, безхребетним і продажним, які бажають внести розлад у суспільство, яке наша держава вирощує в ідеалах толерантності, терпимості та любові один до одного”. 

“Ці мразі не розуміють мови переконання, не хочуть будувати державу, розвивати її. Не хочуть, щоб у росії всі жили пліч-о-пліч у світі та розумінні. Подібні провокатори та зрадники – хвора пухлина на тілі, яку треба припікати”, - додав кадиров. 

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