Син кадирова жорстоко побив хлопця, який спалив Коран: рамзан кадиров відреагував

Цитата

“Побив та правильно зробив. Більше того, я вважаю, що той, хто посягнув на будь-яке Святе Письмо, в тому числі демонстративно спалює його, який образив цим десятки мільйонів громадян нашої великої країни, повинен понести суворе покарання.

Без перебільшення, так, я пишаюся вчинком адама. Його завжди відрізняло бажання рости не серед однолітків, а серед старших, завдяки чому у нього формуються дорослі ідеали честі, гідності та захисту своєї релігії. Поважаю його вибір”, - написав кадиров.

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Також ватажок “ахмату” зіслався на законодавство рф, яке захищає Писання.

“Релігійні цінності громадян країни охороняються державою найвищому рівні. І це не відібрати провокаторам!” - зауважив кадиров.

Він вважає подібні вчинки зазіхання на святе низькими та притаманними лише “людям цинічним, аморальним, безхребетним і продажним, які бажають внести розлад у суспільство, яке наша держава вирощує в ідеалах толерантності, терпимості та любові один до одного”.

“Ці мразі не розуміють мови переконання, не хочуть будувати державу, розвивати її. Не хочуть, щоб у росії всі жили пліч-о-пліч у світі та розумінні. Подібні провокатори та зрадники – хвора пухлина на тілі, яку треба припікати”, - додав кадиров.