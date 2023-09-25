Сын кадырова жестоко избил парня, который сжег Коран: рамзан кадыров отреагировал

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Киев • УНН

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КИЕВ. 26 сентября. УНН. В сети распространилось видео с фактом избиения адамом кадыровым сжигателя Священного Корана Никиты Журавеля, якобы пособника спецслужб Украины. На что сам рамзан кадыров отреагировал, отметив, что “избил и правильно сделал”. Об этом пишет УНН со ссылкой на Telegram главаря кадыровцев.

Цитата 

“Избил и правильно сделал. Более того, я считаю, что тот, кто посягнул на любое Священное Писание, в том числе демонстративно сжигает его, который оскорбил этим десятки миллионов граждан нашей великой страны, должен понести суровое наказание.

Без преувеличения, да, я горжусь поступком адама. Его всегда отличало желание расти не среди сверстников, а среди старших, благодаря чему у него формируются взрослые идеалы чести, достоинства и защиты своей религии. Уважаю его выбор”, - написал кадыров. 

Детали

Также главарь “ахмата” сослался на законодательство рф, которое защищает Писание. 

“Религиозные ценности граждан страны охраняются государством на самом высоком уровне. И это не отобрать провокаторам!” - заметил кадыров. 

Он считает подобные поступки посягательства на святое низкими и присущими лишь “людям циничным, аморальным, бесхребетным и продажным, желающим внести разлад в общество, которое наше государство взращивает в идеалах толерантности, терпимости и любви друг к другу”. 

“Эти мрази не понимают языка убеждения, не хотят строить государство, развивать его. Не хотят, чтобы в россии все жили бок о бок в мире и понимании. Подобные провокаторы и предатели – больная опухоль на теле, которую надо прижигать”, - добавил кадыров. 

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