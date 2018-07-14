Жестоко избитый в Турции украинец умер

"Сегодня ночью он умер. Страховая компания возместит все расходы за две операции, которые были там сделаны. И за свой счет доставит тело в Украину", - сказали в турагентстве.

В то же время, им не известно, когда тело украинца будет доставлено в Украину.

При этом начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич, комментируя информацию о том, что украинец умер в Турции, сказал: "Я не уполномочен сообщать для медиа эту информацию. Это - трагедия отдельной украинской семьи, а консул выполнит все необходимые действия, совершаемые в таком случае".

Как сообщал УНН, в турецком городе Аланья мужчина избил 57-летнего украинца, который в результате полученных травм впал в кому.