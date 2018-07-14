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Жорстоко побитий у Туреччині українець помер

Жорстоко побитий у Туреччині українець помер

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 липня. УНН. Громадянин України, якого жорстоко побили у місті Аланья у Туреччині, помер у лікарні. Про це повідомили УНН у туристичному агентстві "Ліга-Тур-Сервіс".

"Сьогодні вночі він помер. Страхова компанія відшкодує всі витрати за дві операції, які були там зроблені. І за свій рахунок доставить тіло в Україну", - сказали у турагентстві.

Водночас, їм не відомо, коли тіло українця буде доставлено в Україну.

При цьому начальник управління консульського забезпечення Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич, коментуючи інформацію про те, що українець помер у Туреччині, сказав: "Я не уповноважений повідомляти для медіа цю інформацію. Це – трагедія окремої української родини, а консул виконає усі необхідні дії, які вчиняються в такому випадку".

Як повідомляв УНН, у турецькому місті Аланья чоловік побив 57-річного українця, який в результаті отриманих травм впав у кому. 

Українські Національні Новини

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