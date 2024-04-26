Жолнович назвала евроинтеграционные требования для Украины в сфере социальной политики

В Минсоцполитики назвали направления в сфере социальной политики над которыми будут работать и которые синхронны с евроинтеграционными требованиями и стандартами ЕС. Об этом заявила Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович во время, передает корреспондент УНН.

В сфере социальной политики у нас не так много обязательств, как, например, в других сферах, но сегодня на повестке дня Европейского Союза есть такой документ, который называется столб социальных прав. И собственно, если говорить о тех принципах, которые там указаны, то на сам перед это поддержка людей в бедности, то есть есть определенный уровень за пределами которого ни один человек в стране не должен оказаться. Вместе с тем рядом с этим в каждой стране очень верифицируется адресность помощи - рассказала Жолнович.

Она отметила, что когда человек попадает в сложные жизненные обстоятельства, государство должно не просто дать ему какую-то поддержку и забыть, а сформировать набор услуг, чтобы он как можно скорее смог этот кризис преодолеть и оказался в системе самостоятельного обеспечения.

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То есть, если мы все понимаем, что обращаемся в больницу для того, чтобы как можно быстрее выздороветь, то так же и в социальной сфере. Если человек попадает в сложные жизненные обстоятельства, у него есть кризис, мы должны не просто дать ему какую-то поддержку и забыть, чтобы он в этом кризисе навсегда оказался. А сформировать такой набор услуг для него, чтобы он как можно скорее смог этот кризис преодолеть и оказался в системе самостоятельного обеспечения, экономической активности и социальной включенности. Вот здесь нам очень важно развивать именно услугу. Мы сегодня на саммите об этом очень много говорили. Это тот путь, по которому идут все другие европейские страны - отметила Жолнович.

По ее словам, в европейских странах обеспечивают услугу сопровождение, менторов, поддержку, чтобы дать человеку все инструменты для выхода из сложных жизненных обстоятельств.

Мы также сейчас работаем над этим вопросом, чтобы увеличить именно количество услуг в наших общинах, потому что таких услуг у нас очень мало. Еще очень важна инклюзия, исключенность каждого члена общества в общественную и социальную жизнь. Для нас это люди с инвалидностью, поэтому очень важны социальные сервисы для них, трудоустройство, поддержка трудоустройства, ранняя реабилитация и восстановление функционирования. Это тот набор реформ, который мы сейчас берем себе на борт и над которым уже очень активно работаем - сказала Жолнович.

Кроме того, она отметила людей пожилого возраста.

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