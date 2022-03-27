Никакого сотрудничества с врагом не будет: Славутич продолжает противостоять войскам оккупантов, находящимся за городом

Цитата

“Мы остановились на том, что враг в городе не будет. Мы сами справляемя, несмотря на то, что у нас есть оккупация - никакого сотрудничества с оккупантами Славутич не ведет. Мы остаемся под украинскими флагами. На центральной площади - флаг Украины, украинская Конституция, украинский закон. И мы работаем дальше”, - сообщил мэр.

Детали

По словам Фомичева, оккупанты обследовали город на наличие оружия и сейчас находятся вне его пределов, город продолжает жить по законам Украины, не смотря на то, что оккупирован.

Он добавил, что сейчас город ожидает контрнаступления наших военных, чтобы эта территория была освобождена.

Городской голова также прокомментировал ситуацию с пострадавшими.

"Есть пострадавшие. Тяжелый пострадавший после взрыва светошумовых гранат. Два человека получили повреждения. Один из которых в очень тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь и надеются, что он выкарабкается. Также у нас есть погибшие во время военных действий. Еще два человека погибло. И парень из ТрО на блокпосту также погиб в первый день от тяжелых ранений. Таковы потери Славутича. Это просто ужас, происходящий в мирных городах. Еще раз напоминаю, в Славутиче нет ВСУ. Мы оборонялись исключительно силами ТрО и теми средствами, которые были”, - подчеркнул мэр.

Дополнение

26 марта городского голову Славутича Юрия Фомичева похитили российские оккупанты. В тот же день его отпустили.

В городе 26 марта состоялся мирный митинг в поддержку Украины. Горожане развернули большой государственный флаг.

Известно, что оккупанты открывали огонь в воздух и бросали светошумовые гранаты.