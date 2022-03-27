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Жодної співпраці з ворогом не буде: Славутич продовжує протистояти військам окупантів, які перебувають за містом

Київ • УНН

 • 57013 перегляди

КИЇВ. 27 березня. УНН. Жодної співпраці міста Славутич із російськими окупантами не буде, попри те, що ворог знаходиться поряд із містом. Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив міський голова Славутича Юрій Фомічев, пише УНН.

Жодної співпраці з ворогом не буде: Славутич продовжує протистояти військам окупантів, які перебувають за містом

Цитата

“Ми зупинились на тому, що ворог в місті не буде. Ми самі даємо собі раду, незважаючи на те, що в нас є окупація – жодної співпраці з окупантами Славутич не веде. Ми залишаємось під українськими прапорами. На центральній площі - прапор України, українська Конституція, український закон. І ми працюємо далі”, - повідомив мер.

Деталі

За словами Фомічева, окупанти обстежили місто на наявність зброї і зараз знаходяться поза його межами, місто продовжує жити по законах України, не дивлячись на те, що окуповане.

Він додав, що наразі місто очікує контрнаступ наших військових, щоб ця територія була звільнена.

Міський голова також прокоментував ситуацію із постраждалими.

“Є постраждалі. Є важкий постраждалий після вибуху світлошумових гранат. Дві людини отримали ушкодження. Один з яких в дуже важкому стані. Лікарі борються за його життя і сподіваються, що він викарабкається. Також в нас є загиблі під час військових дій. Ще дві людини загинуло. І хлопець з ТрО на блокпосту також загинув в перший день від важких поранень. Такі втрати Славутича. Це просто жах, що відбувається в мирних містах. Ще раз нагадую, в Славутичі немає ЗСУ. Ми оборонялись виключно силами ТрО і тими засобами, які були”, - наголосив мер.

Доповнення

26 березня міського голову Славутича Юрія Фомічева викрали російські окупанти. Того ж дня його відпустили.

У місті 26 березня відбувся мирний мітинг на підтримку України. Містяни розгорнули великий державний прапор.

Відомо, що окупанти відкривали вогонь у повітря та кидали світлошумові гранати.

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