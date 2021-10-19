Ни одна третья страна не имеет права вето на вступление Украины в НАТО - министр обороны США
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Ни одна третья страна, в том числе и Россия, не имеет права вето на вступление Украины в НАТО. Об этом сказал на брифинге в Киеве министр обороны США Ллойд Остин, передает корреспондент УНН.
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“Ни одна третья страна не имеет права вето на вступление (страны — ред.) в НАТО. Украина имеет право решать свою будущую внешнюю политику без внешнего вмешательства. Я скажу, что наша поддержка украинского суверенитета является непоколебимой, и мы будем продолжать работать вместе”, — сказал Остин.
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Министр заявил, что после саммита НАТО союзники заверили в своей поддержке собственного курса Украины, свободного от внешнего воздействия — это касалось и стремлений государства относительно членства в Альянсе.
Добавим
19 октября Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Киев с визитом, в рамках которого планирует подтвердить непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины.