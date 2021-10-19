Жодна третя країна не має права вето на вступ України до НАТО - міністр оборони США

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“Жодна третя країна не має права вето на вступ (країни — ред.) до НАТО. Україна має право вирішувати свою майбутню зовнішню політику без зовнішнього втручання. Я скажу, що наша підтримка українського суверенітету є непохитною, і ми будемо продовжувати працювати разом”, — сказав Остін.

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Міністр заявив, що після саміту НАТО союзники запевнили у своїй підтримці власного курсу України, вільного від зовнішнього впливу — це стосувалось і прагнень держави щодо членства в Альянсі.

Додамо

19 жовтня Міністр оборони США Ллойд Остін прибув до Києва з візитом, у рамках якого планує підтвердити непохитну підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України.