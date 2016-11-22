Ни один украинский военный не пострадал за прошедшие сутки в зоне АТО

КИЕВ. 22 ноября. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции ни один украинский военный не погиб и не был ранен. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузянык, передает УНН.