Жоден український військовий не постраждав минулої доби в зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції жоден український військовий не загинув і не був поранений. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає УНН.
"За добу що минула, внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув і не був поранений", - повідомив О.Мотузяник.
Нагадаємо, минулої доби, 21 листопада, у зоні проведення АТО бойовики продовжили обстрілювати позиції українських військових на всіх напрямках. Загалом відбулося 17 обстрілів.