Жоден український військовий не постраждав минулої доби в зоні АТО

КИЇВ. 22 листопада. УНН. За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції жоден український військовий не загинув і не був поранений. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає УНН.