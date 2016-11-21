ЖК "Scandia" в новом проекте знакомит украинцев с архитектурой Швеции

"Изучая архитектуру Швеции, лучше всего начинать со Средневековья. Именно с появлением готического стиля в стране начали строить здания из кирпича. Архитектура Средневековья - это, в основном, церкви и соборы. Но в некоторых городах, в том числе и Стокгольме, сохранились схемы так называемого "старого города". Современная архитектура Швеции - это полное господство функционализма. Строительство жилья в таком стиле в 30-х годах прошлого века было господствующей идеологией государства. С середины ХХ века все пригороды Стокгольма были застроены общежитиями, а земля во многих районах центра города была перепланирована на современный лад, чтобы освободить место для офисов", - рассказали в ЖК Scandia.

Журналист Kate Tolokolnikova поделилась своими впечатлениями от поездки в Стокгольм. Для проекта она вспомнила самые яркие моменты своего путешествия и также отобрала фотографии из личного архива.

"В Швеции я была в командировке. И хотя провела в этой стране всего несколько дней, впечатлений было так много, что даже через 2,5 года постоянно что-то упоминается. В первую очередь запомнилась атмосфера - ощущение того, что ты на Севере, особые по своему цвету и свету мероприятия, ветер с моря. Строгость Стокгольма и в то же время его демократичность. Разноцветные древние домики Старого города, запах выпечки с корицей и тихие, безлюдные улицы вечером.

Мне безумно понравились разноцветные средневековые дома в историческом центре - Gamla Stan, в несколько этажей, но такие узкие. Те же пряничные домики с крышами, как в сказках и мультфильме про Карлсона. Внезапно всплывают шпили церквей или примеры современной архитектуры, узкие улочки, величественные, но не тщеславные дворцы и административные здания. Элегантные и без излишеств.

Конечно, запомнилось здание ратуши, где также проходит банкет после вручения Нобелевской премии. Это красивое и лаконичное кирпичное здание, увитое плющом. Я обратила внимание на современную архитектуру чуть дальше от центра Стокгольма - простая и понятная, она кажется очень комфортной для жизни. А еще Стокгольме я, кажется, не видела ни одного высотного здания".

Также во время путешествия я обратила внимание на скандинавский интерьер. Все офисы, в которых я побывала, были очень стильными, и у каждого была своя "фишка". Как правило, это светлые помещения с большими окнами, доминирующим белым цветом и яркими элементами (стулья, лампы, полки). Даже интерьер моего отеля меня поразил. Книги были его главной идеей - от рецепции и фойе до ресторана и каждого номера", - рассказала журналистка.

Как сообщал УНН, ЖК "Scandia" в новом проекте познакомит украинцев с архитектурой скандинавских стран.