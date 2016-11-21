ЖК "Scandia" у новому проекті знайомить українців з архітектурою Швеції

“Вивчаючи архітектуру Швеції, найкраще починати з Середньовіччя. Саме з появою готичного стилю в країні почали будувати будівлі з цегли. Архітектура Середньовіччя — це, переважно, церкви і собори. Але в деяких містах, в тому числі і Стокгольмі, збереглися схеми так званого „старого міста“. Сучасна архітектура Швеції — це повне панування функціоналізму. Будівництво житла в такому стилі в 30-х роках минулого століття було панівною ідеологією держави. З середини ХХ століття все передмістя Стокгольма були забудовані гуртожитками, а земля в багатьох районах центру міста була перепланована на сучасний лад, щоб звільнити місце для офісів”, — розповіли в ЖК Scandia.

Журналіст Kate Tolokolnikova поділилася своїми враженнями від поїздки в Стокгольм. Для проекту вона згадала найяскравіші моменти своєї подорожі і також відібрала фотографії з особистого архіву.

“У Швеції я була у відрядженні. І хоча провела в цій країні всього кілька днів, вражень було так багато, що навіть через 2,5 року постійно щось згадується. В першу чергу запам’яталася атмосфера — відчуття того, що ти на Півночі, особливі за своїм кольором і світлом заходи, вітер з моря. Строгість Стокгольма і в той же час його демократичність. Різнобарвні давні будиночки Старого міста, запах випічки з корицею і тихі, безлюдні вулиці ввечері.

Мені шалено сподобалися різнокольорові середньовічні будинки в історичному центрі — Gamla Stan, в кілька поверхів, але такі вузькі. Ті самі пряникові будиночки з дахами, як в казках і мультфільмі про Карлсона. Раптово виринають шпилі церков або приклади сучасної архітектури, вузькі вулички, величні, але не пихаті палаци і адміністративні будівлі. Елегантні і без надмірностей.

Звичайно, запам’яталося будівлю ратуші, де також проходить банкет після вручення Нобелівської премії. Ця красива і лаконічна цегляна будівля, повита плющем. Я звернула увагу на сучасну архітектуру трохи далі від центру Стокгольма — проста і зрозуміла, вона здається дуже комфортною для життя. А ще Стокгольмі я, здається, не бачила жодного висотного будинку”.

Також під час подорожі я звернула увагу на скандинавський інтер’єр. Всі офіси, в яких я побувала, були дуже стильними, і у кожного була своя “фішка”. Як правило, це світлі приміщення з великими вікнами, домінуючим білим кольором і яскравими елементами (стільці, лампи, полиці). Навіть інтер’єр мого готелю мене вразив. Книги були його головне ідеєю — від рецепції і фойє до ресторану і кожного номера", — розповіла журналістка.

Як повідомляв УНН, ЖК "Scandia" у новому проекті познайомить українців з архітектурою скандинавських країн.