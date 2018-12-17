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ЖК на Кибальчича вышел в продажу

Киев • УНН

 • 10240 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. "Киевгорстрой" сообщает о старте продажи недвижимости в новом жилом комплексе, который будет возводиться по ул. Николая Кибальчича, 2 в Днепровском районе города Киева. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "Киевгорстроя".

ЖК на Кибальчича вышел в продажу

Жилой комплекс будет состоять из трех 26 этажных домов, которые будут строить по монолитно-каркасной технологии с использованием современных и качественных материалов. В новостройке запроектированы квартиры различных планировок, отвечающих потребностям наиболее требовательных покупателей.

На первых этажах в коммерческих помещениях запланированы помещения под магазины, аптеки, офисы, кафе и детские развивая секции. И, конечно, для маленьких жителей мы запроектировали современные детские и спортивные площадки и даже собственный детский сад.



Развитая окружающая инфраструктура обеспечивает абсолютно все необходимое для комфортной жизни жителей новостроек. Рядом многочисленные торговые центры и спортклубы, кинотеатры и рестораны, медицинские и учебные заведения. Изюминкой места расположения нового ЖК станет одно из крупнейших и самых чистых киевских озер - озеро Радужное, площадью 5 гектаров. Здесь есть облагороженные пляжные зоны, прокат лодок и современные детские площадки, места для отдыха взрослых, а для рыбаков это - просто рай.

Стоимость квадратного метра от 18 098 грн.

Справки по тел.: (044) 280-90-11.

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