ЖК на Кибальчича вийшов у продаж
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. "Київміськбуд" повідомляє про старт продажі нерухомості у новому житловому комплексі, який зводитиметься по вул. Миколи Кибальчича, 2 у Дніпровському районі міста Києва. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу "Київміськбуду".
Житловий комплекс буде складатися з трьох 26 поверхових будинків, які зводитимуть по монолітно-каркасній технології з використанням сучасних та якісних матеріалів. У новобудові запроектовані квартири різноманітних планувань, що відповідають потребам найбільш вимогливих покупців.
На перших поверхах у комерційних приміщеннях заплановані приміщення під магазини, аптеки, офіси, кав’ярні та дитячі розвиваючи секції. І, звісно, для маленьких мешканців ми запроектували сучасні дитячі та спортивні майданчики і навіть власний дитячий садок.
Розвинена довколишня інфраструктура забезпечує абсолютно все необхідне для комфортного життя мешканців новобудов. Поруч численні торговельні центри та спортклуби, кінотеатри і ресторани, медичні та навчальні заклади. Родзинкою місця розташування нового ЖК стане одне з найбільших і найчистіших київських озер – озеро Райдужне, площею 5 гектарів. Тут є облагороджені пляжні зони, прокат човнів і сучасні дитячі майданчики, місця для відпочинку дорослих, а для рибалок це – просто рай.
Вартість квадратного метру від 18 098 грн.
Довідки за тел.: (044) 280-90-11.