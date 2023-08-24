Жителям Харьковщины удалось вернуть электричество после разминирования, в Херсоне появился свет у жителей многоэтажек - Минэнерго
Киев • УНН
Киев. 24 августа. УНН. На Харьковщине после разминирования энергетики вернули свет 11 тысячам абонентов. В Херсоне заживали многоэтажки, которые были обесточены после подтопления в результате российского теракта на Каховской ГЭС, сообщило ситуацию в энергосистеме Минэнерго, передает УНН.
Ситуация в прифронтовых областях
В Харьковской области энергетики устранили повреждения сетей, полученные в результате вражеских обстрелов, и зажили более 11 тысяч абонентов в городе Волчанск и прилегающих районах. Восстановительные работы проводились на заминированной территории в сопровождении саперов.
В Сумской и Черниговской областях зажили 14 населенных пунктов, которые были обесточены из-за обстрелов приграничных районов.
Остается также обесточенной часть абонентов в Донецкой, Запорожской, Черниговской областях.
Последствия подрыва Каховской ГЭС
В Херсоне после восстановительных работ заживлено 110 абонентов, которые были обесточены в результате подтопления. Это жители п’ятиэтажек.
Далее восстановительные работы будут продолжаться в микрорайоне Остров, где обесточенными остаются около 10,4 тысячи потребителей. Ремонтные работы замедлены из-за обстрелов, указали в Минэнерго.
Фиксируется незначительное снижение уровня воды в пруду-охладителе ЗАЭС. Сейчас он составляет 16,13 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции.
Генерация
Энергетики продолжают готовить энергосистему к отопительному сезону, который может происходить в условиях российских атак. Продолжается масштабная ремонтная кампания на объектах генерации - тепловой, гидро - и атомной.
Экспорт и импорт
Коммерческий импорт электроэнергии за минувшие сутки составил 1 260,00 МВт*ч. Экспорт отсутствует.
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