Жителям Харківщини вдалось повернути електрику після розмінування, у Херсоні з'явилось світло у мешканців багатоповерхівок - Міненерго
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. На Харківщині після розмінування енергетики повернули світло 11 тисячам абонентів. У Херсоні заживили багатоповерхівки, які були знеструмлені після підтоплення внаслідок російського теракту на Каховській ГЕС, повідомило ситуацію в енергосистемі Міненерго, передає УНН.
Ситуація у прифронтових областях
У Харківській області енергетики усунули пошкодження мереж, отримані в результаті ворожих обстрілів, та заживили більше 11 тисяч абонентів у місті Вовчанськ та прилеглих районах. Відновлювальні роботи проводилися на замінованій території у супроводі саперів.
У Сумській та Чернігівській областях заживили 14 населених пунктів, які були знеструмлені через обстріли прикордонних районів.
Залишається також знеструмленою частина абонентів у Донецькій, Запорізькій, Чернігівській областях.
Наслідки підриву Каховської ГЕС
У Херсоні після відновлювальних робіт заживлено 110 абонентів, які були знеструмлені в результаті підтоплення. Це жителі п’ятиповерхівок.
Далі відновлювальні роботи будуть продовжуватися в мікрорайоні Острів, де знеструмленими залишаються близько 10,4 тисячі споживачів. Ремонтні роботи сповільнені через обстріли, вказали в Міненерго.
Фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС. Наразі він становить 16,13 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.
Генерація
Енергетики продовжують готувати енергосистему до опалювального сезону, який може відбуватися в умовах російських атак. Триває масштабна ремонтна кампанія на об’єктах генерації - теплової, гідро- та атомної.
Експорт та імпорт
Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу склав 1 260,00 МВт*год. Експорт відсутній.
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