Житель Ровно осудили за агитацию создания "Полесской народной республики"

Установлено, что мужчина пытался распространить среди жителей северных районов Ровенской области листовки с призывами о ликвидации украинской государственности и образования на территории Украины независимого государственного образования так называемой "Полесской народной республики", организации массовых беспорядков, а также разместить триколор террористической организации "ДНР" в одном из городов области.

В сентябре 2016 года он был задержан оперативниками, а листовки с сепаратистскими призывами и триколор - изъяты.

Суд признал жителя Ровно виновным в совершении инкриминируемого ему преступления и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. Одновременно, с учетом того, что подсудимый искренне раскаялся в содеянном преступлении и к уголовной ответственности привлекается впервые, к нему судом применена ст.75 УК Украины и он освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком 2 года.