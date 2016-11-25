Жителя Рівного засудили за агітацію створення "Поліської народної республіки"

Встановлено, що чоловік намагався розповсюдити серед жителів північних районів Рівненщини листівки із закликами щодо ліквідації Української державності та утворення на території України незалежного державного утворення так званої “Поліської народної республіки”, організації масових заворушень, а також розмістити триколор терористичної організації “ДНР” в одному із міст області.

У вересні 2016 року його було затримано оперативниками, а листівки із сепаратистськими закликами та триколор — вилучено.

Суд визнав жителя Рівного винним у вчиненні інкримінованого йому злочину та призначив покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років. Одночасно, з урахуванням того, що підсудний щиро розкаявся у вчиненому злочині та до кримінальної відповідальності притягується вперше, до нього судом застосовано ст.75 КК України та звільнено від відбування покарання з іспитовим строком тривалістю 2 роки.