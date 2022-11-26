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Жителя Николаевской области подозревают в поддержке вооруженной агрессии рф

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. Жителю Первомайского района Николаевской области сообщили о подозрении в поддержке вооруженной агрессии россии против Украины. Об этом сообщает Первомайская окружная прокуратура, передает УНН.

Детали

Под процессуальным руководством Первомайской окружной прокуратуры сообщено о подозрении 52-летнему жителю Первомайского района по факту оправдания, признания правомерной, отрицания вооруженной агрессии рф против Украины (ч. 1 ст. 436-2 УК Украины).

По данным следствия, 52-летний мужчина, находясь на рабочем месте в сельском совете одного из сел района, публично, среди работников и односельчан, отрицал осуществление вооруженной агрессии рф против Украины и восхвалял действия российских оккупантов.

Досудебное расследование осуществляется Первомайским районным отделом полиции ГУНП в Николаевской области при оперативном сопровождении управления Службы безопасности в области. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Напомним 

Служба безопасности Украины задержала в Херсоне вражеского приспешника, который помогал представителям фсб и российским военным бежать на катерах на левый берег Херсонщины.

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