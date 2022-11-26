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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 49291 перегляди

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Жителя Миколаївщини підозрюють у підтримці збройної агресії рф

Жителя Миколаївщини підозрюють у підтримці збройної агресії рф

Київ • УНН

 • 856222 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Жителю Первомайського району Миколаївської області повідомили про підозру в підтримці збройної агресії росії проти України. Про це повідомляє Первомайська окружна прокуратура, передає УНН.

Деталі

За процесуального керівництва Первомайської окружної прокуратури повідомлено про підозру 52-річному жителю Первомайського району за фактом виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України (ч. 1 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, 52-річний чоловік, перебуваючи на робочому місці в сільській раді одного з сіл району, публічно, серед працівників та односельців, заперечував здійснення збройної агресії рф проти України та вихваляв дії російських окупантів.

Досудове розслідування здійснюється Первомайським районним відділом поліції ГУНП в Миколаївській області за оперативного супроводу управління Служби безпеки в області. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до трьох років.

Нагадаємо 

Служба безпеки України затримала у Херсоні ворожого поплічника, який допомагав представникам фсб та російським військовим втікати на катерах на лівий берег Херсонщини.

Українські Національні Новини

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