Жителя Миколаївщини підозрюють у підтримці збройної агресії рф
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Жителю Первомайського району Миколаївської області повідомили про підозру в підтримці збройної агресії росії проти України. Про це повідомляє Первомайська окружна прокуратура, передає УНН.
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За процесуального керівництва Первомайської окружної прокуратури повідомлено про підозру 52-річному жителю Первомайського району за фактом виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України (ч. 1 ст. 436-2 КК України).
За даними слідства, 52-річний чоловік, перебуваючи на робочому місці в сільській раді одного з сіл району, публічно, серед працівників та односельців, заперечував здійснення збройної агресії рф проти України та вихваляв дії російських окупантів.
Досудове розслідування здійснюється Первомайським районним відділом поліції ГУНП в Миколаївській області за оперативного супроводу управління Служби безпеки в області. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до трьох років.
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