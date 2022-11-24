Дав катери для "евакуації" окупантів: у Херсоні затримано колаборанта

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Ворожим поплічником виявився власник місцевої станції прогулянкових катерів, який допомагав загарбникам втікати від контрнаступу ЗСУ на південному напрямку.

"Для цього він добровільно передав у розпорядження агресора 6 плавзасобів, кожен з яких розрахований на 30 пасажирських місць.Саме на цих катерах на лівий берег Дніпра "евакуйовувались" кадрові співробітники фсб і ще декілька підрозділів окупаційних угруповань рф. Крім того, ворог залучив плавзасоби для примусового вивезення частини місцевих жителів до тимчасово окупованих районів Херсонщини", – ідеться у повідомленні.

За даними слідства, до широкомасштабного вторгнення рф цей чоловік влаштовував морські екскурсії в районі Залізного порту. Після тимчасового захоплення регіону він "перереєстрував" власний бізнес на користь країни-агресора і уклав відповідний "договір" з окупаційною адміністрацією.

Після звільнення обласного центру зловмисник намагався переховуватись в місті. Затриманому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 12 років ув’язнення.

Нагадаємо

Служба безпеки України повідомила, що затримала у Херсоні колаборанта, який "вибивав голоси" за "приєднання" регіону до рф.