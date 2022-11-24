Дав катери для "евакуації" окупантів: у Херсоні затримано колаборанта
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Служба безпеки України затримала у Херсоні ворожого поплічника, який допомагав представникам фсб та російським військовим втікати на катерах на лівий берег Херсонщини. Про це повідомили в Telegram СБУ, передає УНН.
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Ворожим поплічником виявився власник місцевої станції прогулянкових катерів, який допомагав загарбникам втікати від контрнаступу ЗСУ на південному напрямку.
"Для цього він добровільно передав у розпорядження агресора 6 плавзасобів, кожен з яких розрахований на 30 пасажирських місць.Саме на цих катерах на лівий берег Дніпра "евакуйовувались" кадрові співробітники фсб і ще декілька підрозділів окупаційних угруповань рф. Крім того, ворог залучив плавзасоби для примусового вивезення частини місцевих жителів до тимчасово окупованих районів Херсонщини", – ідеться у повідомленні.
За даними слідства, до широкомасштабного вторгнення рф цей чоловік влаштовував морські екскурсії в районі Залізного порту. Після тимчасового захоплення регіону він "перереєстрував" власний бізнес на користь країни-агресора і уклав відповідний "договір" з окупаційною адміністрацією.
Після звільнення обласного центру зловмисник намагався переховуватись в місті. Затриманому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 12 років ув’язнення.
Нагадаємо
Служба безпеки України повідомила, що затримала у Херсоні колаборанта, який "вибивав голоси" за "приєднання" регіону до рф.